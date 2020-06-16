В апреле-мае 2020 года Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС совместно с Торгово-промышленной палатой Саратовской области проводил конкурс «Бизнес слава».

На конкурс были предложены творческие работы в следующих номинациях:

• Разработка рекламной кампании предприятия-экспортера;

• Разработка логотипа экспортной продукции;

• Презентация, посвященная истории предприятия-экспортера.

— Конкурс был задуман для того, чтобы не только сформировать интерес к истории развития бизнеса в Саратовской области, но и создать историческую летопись экспортеров нашего региона. Эта работа только начинается, конкурс «Бизнес слава» может рассматриваться как старт создания летописи экспортеров. Мы думаем, что такой конкурс будет важным направлением профессионализации и участие в нем поможет школьникам и студентам ближе ознакомиться с саратовскими предприятиями, — отметила руководитель Центра развития карьеры ПИУ РАНХиГС Елена Потапова.

— В связи с изменением ситуации, некоторые мероприятия конкурса пришлось отменить: мы не смогли провести запланированные мастер-классы и выездные мероприятия, участники конкурса работали с сайтами организаций и с другими доступными ресурсами. Однако даже в таких условиях участники конкурса – студенты и школьники — смогли создать интересные проекты, — подчеркнула куратор конкурса, доцент кафедры социальных коммуникаций ПИУ РАНХиГС Галина Паничкина.

По всем номинациям участники конкурса представили яркие и интересные работы, посвященные крупным саратовским производителям: ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов», ООО ЭПО «Сигнал», Производственно-коммерческая фирма «Технопарк-Экспорт», ЗАО НПП фирма «Восход», кондитерская фабрика Confashion и другие.

Специальным дипломом «За креативное решение» в номинации «Разработка логотипа экспортной продукции» награждена студент факультета экономики и управления ПИУ РАНХиГС Екатерина Молянова.

Дипломом «Успешный старт» награждена ученица 10 класса МОУ СОШ №101 Саратова Дарья Савельева.

Все участники получили сертификаты и памятные призы.