Закончились каникулы, начинается новый учебный год, а значит можно подвести итоги летних творческих и образовательных форумов. В этом году, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, студенты Поволжского института управления РАНХиГС приняли активное участие в форумной кампании, большая часть которой прошла в дистанционном формате.

По итогам проведения летних форумов студенты ПИУ РАНХиГС стали победителями и получили грантовую поддержку на общую сумму более 1,8 миллиона рублей.

В рамках Всероссийского молодёжного онлайн-форума «Территория инициативной молодёжи «Бирюса» студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Валерий Миронов представил проект «Грани мышления». Проект позволит организовать Чемпионат по Теории Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ) среди обучающихся с девятого по 11 классы.

На Межрегиональном молодежном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога» студент ПИУ РАНХиГС Иван Весёлый представил проект «Мелодия усадьбы» и получил поддержку на реализацию проектной идеи. «Мелодия усадьбы» является развитием реализуемого проекта «Купеческий дворик», направленного на историческое благоустройство придомовых территорий объектов культурного наследия Саратовской области.

Участник Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» Анастасия Захарова получила поддержку на реализацию проекта «Инновационный центр медиа образования школьников «Media Точка». Проект направлен на создание в Саратовской области образовательного ресурсного центра для обучения школьников региона основам работы в социальных сетях и информационной безопасности в телекоммуникационной сети Интернет.

Четыре проекта студентов Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС стали победителями грантовых конкурсов молодёжного форума Приволжского федерального округа «iВолга», проходившего с 24 по 28 августа. Одним из таких проектов стал ЭкоЛогичный стрит-арт фестиваль «Стены смыслов», который представляла Анастасия Захарова. Проект позволит провести в Саратовской области фестиваль экологического граффити, целью которого является воспитание у молодого поколения бережного отношения к природе и осознанного экологического поведения.

Поддержан грантом проект «Творческая лаборатория «Loveушка», руководителем которого является студент Президентской академии Максим Ризин. Проект предлагает программу полового воспитания молодёжи. С помощью театральных постановок планируется воспроизведение наиболее распространённой ситуации, возникающих у молодых людей. На спектакли будут приглашены учащиеся общеобразовательных учреждений и студенты вузов города Саратова.

Работа Школьного проектного офиса «SchoolJect» студентов Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Алины Гопаца, Арины Рыковой и Анны Коробковой, получивших поддержку на форуме «iВолга», направлена на повышение уровня навыков социального проектирования молодёжи от 14 до 18 лет. Проектный офис совмещает в себе образовательную программу в формате лекций, игр и практик, а также занятий в формате check-point, что делает образовательный процесс более эффективным.

В рамках форума «iВолга» дополнительную грантовую поддержку получил проект «Мелодия усадьбы», представленный студентом ПИУ РАНХиГС Иваном Весёлым.

Студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Артём Газарян, принимавший участие в смене «Территория для жизни», стал победителем рейтинга форума «iВолга» и выиграл специальный приз – MacBook.

Кроме того, студенты Президентской академии приняли участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида», Всероссийском молодёжном образовательном Дальневосточном форуме «Восток», Форуме органов студенческого самоуправления РАНХиГС, где представляли свои проекты, обменивались идеями с именитыми спикерами и участниками из других регионов России.

Впереди ребят ждет еще ряд форумов и грантовых конкурсов. На форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида-АРТ» студент ПИУ РАНХиГС Элина Амбарцумян представит проект по популяризации классической музыки «Почему бы не классика?», а Дарья Ширяева презентует проект «Лайм», направленный на повышение уровня культуры среди молодежи и студенчества Саратовской области посредством проведения I регионального студенческого конкурса дизайна и моды «FASHION LOOK – 2020».

Молодежный форум «Евразия Global» примет в качестве участника студента ПИУ РАНХиГС Максима Ризина с проектом «Центр подготовки вожатых «ДоброСвет».

Студент Института Анастасия Юдина выступит с проектом «Немецкая слободка» на Молодежном управленческом форуме «Алтай. Территория развития», который пройдет в онлайн-формате.