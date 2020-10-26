В рамках Недели научных онлайн-проектов, состоялась международная научная конференция «Семья в фокусе: государственная поддержка семьи в России и Германии». Организаторами конференции выступили Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС из Саратова и Высшая школа государственного управления и финансов из города Людвигсбург в Германии.

Перед началом мероприятия директор Поволжского института управления РАНХиГС Виктор Чепляев и проректор по науке Высшей школы государственного управления и финансов Анна Штайдле отметили актуальность выбранной проблематики для обеих стран. Семья является мощным социальным институтом, который тесно связан с экономикой, общественным устройством, государственными и культурными структурами. Проблемы семьи в научных дискурсах ставятся преимущественно в контексте демографии и отталкиваются от детоцентристской модели семьи.

На конференции прозвучало более 30 докладов на немецком, русском и английском языках. Программа форума была посвящена правовому, управленческому и экономическому аспектам в вопросе института семьи XXI века.

Брак и семья с точки зрения российского законодательства рассматривались профессором кафедры гражданского права и процесса ПИУ РАНХиГС Татьяной Милушевой и доцентом кафедры Анной Яковлевой.

Ученые отметили, что понятие «семья» имеет социологическую природу и не является правовым, что в свою очередь вызывает неопределенность правового регулирования в условиях международной интеграции и требует легального закрепления.

Выступление доцента кафедры гражданского права и процесса Президентской академии Натальи Перепелкиной было посвящено обзору деятельности Центра правовой помощи населению Поволжского института управления РАНХиГС, который оказывает юридические консультации малообеспеченным семьям и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, помогает разрешать имущественные споры граждан.

В своем выступлении Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя также акцентировала внимание на проблемах нарушения прав детей в области семейных и жилищных прав, а также выразила уверенность в том, что, изучая данные вопросы и проводя огромную работу в области защиты прав и законных интересов детей, прививая традиционные семейные ценности, у наших стран получится воспитать новое, целеустремленное, добросовестное и в то же время независимое поколение граждан.

Председатель комитета по образованию администрации МО «Город Саратов» Лариса Ревуцкая, представляя доклад «Семья и школа в условиях дистанционного режима», рассказала, что для поддержки родителей в период самоизоляции была создана онлайн-группа «Чат с семейными психологами», где с помощью мобильных приложений, школьникам и родителям предлагались подборки развлекательных и познавательных ресурсов, ссылки на онлайн-экскурсии, видеоконцерты, спектакли, киноматериалы. Однако Лариса Ревуцкая отметила, что живое общение было и остается самым эффективным в воздействии на эмоциональную сферу ребенка.

В продолжение этого тезиса Анна Штайдле познакомила участников с ситуацией на муниципальной службе в Федеральной Земле Баден-Вюртемберг, где число женщин, являющихся государственными служащими, значительно увеличилось и создаются предпосылки для участия женщин в политической жизни страны. Профессор ВШГУ Сюзанне Майер, в свою очередь, напомнила о том, что незадолго до конференции, которая прошла18 сентября мировая общественность отметила Международный день равной оплаты труда, который был введен по инициативе Генеральной ассамблеи ООН и в этом году отмечался впервые.

В докладе директора Центра психолого-экономических исследований ПИУ РАНХиГС Александра Неверова было отмечено расхождение в экономическом и социально-психологическом подходах к семье. Если с экономической точки зрения речь идет о домохозяйстве как людях, обладающих собственным, независимым от других людей, бюджетом, то с точки зрения социально-психологического подхода, главное — это процесс передачи опыта от поколения к поколению, формирования гражданина. Александр Неверов подчеркнул, что объединить эти подходы можно за счет правильного понимания содержания экономической социализации и решения вопросов о соотношении экономических функций между членами семьи.

Свой доклад «Семья и налоги» профессор кафедры налогообложения ВШГУ Дитер Кис построил на сравнительном анализе налогообложения семейных пар, а в завершение подчеркнул, что традиционная семья находится в приоритете у государства.

В завершение конференции профессор ВШГУ Мартин Шульц поблагодарил Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС за отличную организацию конференции. Он отметил, что это была первая конференция такого масштаба, проведенная в дистанционном формате.