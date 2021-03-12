На базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС в рамках проекта «Школа молодого политолога» состоялось пятое занятие на тему: «Перспективы политологии в современном мире».

Занятие со школьниками провел доктор политических наук, профессор кафедры политических наук ПИУ РАНХиГС Сергей Хлыстунов.

В ходе лекции спикер раскрыл такие аспекты современной политологии, как: переход современного общества на постиндустриальный тип экономики и цифровой формат управления; необходимость модернизации и новой подстройки политических теорий под вызовы современности; открывающиеся перспективы для политологов-практиков в области информационных коммуникационных технологий между властью и обществом.

— Формат «живого» диалога позволил раскрыть мыслительный потенциал будущих абитуриентов, дав им возможность высказываться и общаться параллельно с лектором. Особый интерес вызвала перспектива будущего карьерного роста и возможностей развития молодых политологов как в Саратове, так и за его пределами, – прокомментировал итоги лекции исполняющий обязанности заведующего кафедрой политических наук Президентской академии Иван Бирюлин.

Следующее занятие на тему: «Культура современного города» состоится 25 марта 2021 года. В качестве лектора выступит кандидат политических наук, исполняющий обязанности заведующего кафедрой политических наук Президентской академии Иван Бирюлин.

Отметим, что участие в работе Школы является бесплатным. Зарегистрироваться на следующее занятие можно на официальном сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.