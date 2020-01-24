23 января 2020 года состоялся финал городского чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» среди школ города Саратова.

Городской чемпионат проводится ежегодно в целях развития интеллектуальных способностей и эрудиции учащихся, выработки навыков коллективного взаимодействия, развития нестандартного подхода к решению системно-логических и других задач, популяризации интеллектуальных игр среди молодёжи и организации их досуга.

Организаторами чемпионата являются комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» и Поволжский институт управления РАНХиГС.

— Очень приятно и значимо для нас, что лучшие учащиеся средних общеобразовательных учреждений ежегодно демонстрируют свои знания в стенах Президентской академии в рамках интеллектуальных олимпиад и конкурсов. Участники и победители таких мероприятий в дальнейшем становятся студентами РАНХиГС и раскрывают свой потенциал, достигая высоких результатов. Мы благодарны комитету по образованию администрации МО «Город Саратов» за доверие и возможность реализовывать такого рода проекты, — прокомментировала начальник отдела по работе с абитуриентами ПИУ РАНХиГС Марина Азарова.

Всего в мероприятии приняли участие более 500 человек из 83 общеобразовательных учреждений Саратова. В финальных турах за победу боролись 17 команд – победителей отборочного тура чемпионата.

По итогам захватывающей игры места распределились следующим образом:

1 место – команда МАОУ «Медико-биологический лицей» г. Саратова

2 место – команда МОУ «СОШ № 103» Ленинского района г. Саратова

3 место – учащиеся МОУ «Гимназия № 2» г. Саратова и МОУ «Русская православная классическая гимназия им. Преподобного Сергия Радонежского».

Капитан команды-победителя Никита Курдупов поделился впечатлениями от участия в конкурсе: «По моему мнению игра была замечательной! Вопросы первой половины были трудными, мы справились лишь с пятью. Но во втором туре нам удалось вырваться вперёд! Очень понравилась организация игры – всё было на высшем уровне, начиная от приветливых волонтеров и оканчивая награждением победителей и призёров».

— Мы очень благодарны руководству и сотрудникам Поволжского института управления РАНХиГС за организацию и проведение Чемпионата. Уже в течение трех лет комитет по образованию администрации МО «Город Саратов» совместно с Поволжским институтом управления являются организаторами чемпионата и многих других городских мероприятий. Надеемся на продолжение доброй традиции! — отметила консультант отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей комитета по образованию администрации МО «Город Саратов» Людмила Береснева.

Победители городского чемпионата получили дипломы от комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов», призы от Поволжского института управления Президентской академии, а также право принять участие в региональном этапе соревнований Интеллектуальной Олимпиады ПФО.