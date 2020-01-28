Всероссийская студенческая олимпиада «Я – профессионал» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуемый при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Основная цель проекта – помочь талантливым студентам разных специальностей проявить себя и продолжить обучение в ведущем вузе страны или начать карьеру в крупной компании.

Олимпиада проходит в два этапа: заочный (отборочный) и очный (заключительный). 25 января стартовал заключительный (очный) этап Олимпиады. Он пройдет на площадках крупных российских вузов, в числе которых Президентская академия, и соберет 27 385 студентов по 68 направлениям, которые успешно справились с заданиями отборочного онлайн-этапа Олимпиады.

Одними из первых очный этап написали студенты направлений подготовки «Государственное и муниципальное управление» и «Менеджмент».

Региональной площадкой проведения заключительного этапа по этим направлениям стал Поволжский институт управления РАНХиГС. 28 января в стенах ПИУ РАНХиГС задания очного этапа написали около 30 студентов из Саратова, Астрахани, Тамбова, Санкт-Петербурга, Москвы и Пензы.

Участник очного этапа Олимпиады, студент ПИУ РАНХиГС Виктория Мамаева поделилась своими впечатлениями от участия в мероприятии: «Задания очного этапа очень разные, но все они нацелены на раскрытие навыков, связанных с управлением. Например, в одном из заданий по направлению «Менеджмент» мы должно были выполнить системный анализ ситуации, а в другом — оценить ситуацию с точки зрения поведенческого аспекта. То есть, как будущие руководители, мы должны уметь понять ситуацию и предложить возможные варианты событий, либо наоборот сделать какие-то выводы о том, как можно решить проблему — активизировать свое мышление как руководителя, уметь входить в проблему и смотреть на нее с разных сторон.

Я участвую в Олимпиаде уже второй год и надеюсь, что полученные знания помогут мне поступить в магистратуру, и конечно, интересно посмотреть, что общероссийская платформа ждет от современных студентов».

12 февраля на площадке Поволжского института управления РАНХиГС студентов ждут задания очного этапа по направлению «Управление персоналом».

Заключительный этап состязаний продлится до 4 марта 2020 года, а итоги будут подведены в конце марта 2020 года.

Отметим, что дипломанты Олимпиады получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые медалисты получат также денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей.