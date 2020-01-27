Представители органов власти и бизнеса региона приняли участие в Студенческом управленческом хакатоне «Deadline Project 2020» РАНХиГС

24-25 января в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС прошел III Студенческий управленческий хакатон «Deadline Project 2020», посвященный Дню российского студенчества. В течении 24 часов в режиме deadline 15 команд решали кейсы от внешних партнёров — органов власти, бизнес структур и предприятий региона.

С каждым годом на Хакатоне появляется все больше участников – студентов и внешних партнеров: представителей министерства экономического развития области, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, министерства внутренней политики и общественных отношений области, комитета по образованию администрации МО «Город Саратов», ЭПО «Сигнал», Хлебозавода АО «Сокур 63», филиала банка Газпромбанк — АО «Поволжский», Агрегатора стартапов в Саратове «1 час», ООО «Интернет людей», Центра киберспорта «R1», ГК «Техносерв-С», Конноспортивного клуба «Гермес» (Нermes Estate), кафе «Арабелла», сообщества «Счастливое материнство», СРО ООО «Ассоциация молодых предпринимателей», ООО «Аврора Интернет».

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Марина Цыганова рассказала о представленном для ребят задании: «Проект формирования комфортной городской среды реализуется в нашем регионе с 2017 года, но, тем не менее, проблемы по реализации проекта остаются, и одна из важнейших проблем — это отсутствие эффективной коммуникации с горожанами. Очень хотелось бы, чтобы нынешняя активная молодежь с новыми идеями и взглядами привнесла тот эффективный алгоритм участия граждан в принятии решений по благоустройству нашего города. Надеемся, что в ходе мероприятия нам удастся достичь этой цели».

В ходе проведения хакатона каждая команда попыталась создать качественный проект, внести что-то новое, интересное и актуальное для Саратовской области.

«Важно, что к нам на хакатон постоянно приходят новые партнеры. Органы власти и предприятия проявляют все больший интерес к подобным форматам работы с молодыми кадрами, — отметила ментор хакатона, начальник управления по работе со студентами ПИУ РАНХиГС Анна Попова. – В этом году впервые мы сотрудничали с такими крупными компаниями как ЭПО «Сигнал» и Хлебозавод «Сокур 63», последней из которых студенты предложили в преддверии Юбилея Великой Победы запустить в производство «Хлеб фронтовой». А работа над заданием сообщества «Счастливое материнство» позволила студентам глубже погрузиться в проблемы, стоящие перед молодыми семьями и проработать серию мероприятий по популяризации среди населения новых мер поддержки, обозначенных в послании Президента России Федеральному собранию».

Кроме того, для студентов и гостей хакатона были проведены дополнительные мероприятия: турнир по управленческим поединкам, интеллектуальный чемпионат «Знание-сила», воркшоп «50 советов по созданию презентации», розыгрыши и культурная программа.

Итогом напряженной работы стало определение победителей.

В номинации «Социальное предпринимательство» победителями стали команда «Хакеры» (задание от ГК «Техносерв-С») и команда «PIU project» (кейс от филиала банка Газпромбанк — АО «Поволжский»).

В номинации «Социальная политика» победителем стала команда «Купеческий дворик», заказчиком которой были Агрегатор стартапов в Саратове «1 час» и ООО «Интернет людей».

В номинации «Город будущего» лучшей стала команда «Акуна-матата», которая выполняла задание от министерства экономического развития области и создавала интерактивную карту по реализации проектов в сфере благоустройства.

В номинации «Творческие навыки» лучшей стала команда «Resolve makers» (задание от Центра киберспорта «R1»).

Своими впечатлениями поделился участник одной из команд-победителей, магистрант 1 курса ПИУ РАНХиГС Сергей Глушко: «Нашим заказчиком являлся Центр киберспорта «R1», который поставил перед нами неординарную задачу — создать систему бронирования компьютеров и приставок с базой данных.

Мы решили расширить поле своего действия и разработать сайт, а также предложить мероприятия для увеличения целевой аудитории и, соответственно, прибыли. И нам это удалось!

Я участвую в подобных мероприятиях не первый раз и хочу отметить, что уровень организации Хакатона с каждым годом растёт, а задания становятся интереснее. От лица команды «Resolve makers» хочу также поблагодарить наш Институт за море эмоций, и поздравить всех участников с достойным выступлением!»