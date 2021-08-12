В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС для всех зачисленных студентов каждого факультета состоятся организационные собрания. С их расписанием можно ознакомиться на официальном сайте Института (piu.ranepa.ru).

— Пожалуй, самый волнительный период — ожидание бюджета — уже позади. Не все желания, возможно, сбылись. Однако осознанный выбор специальности важнее бюджетного места «всё равно где». Качественное профессиональное образование — это залог успешного будущего. В конце августа состоятся собрания для зачисленных. Первокурсники и их родители познакомятся с руководством факультета, а также узнают всё об учебной и внеучебной студенческой жизни, — отмечает заместитель директора Института, заместитель председателя приёмной комиссии Елена Сергеева.

Также напомним, что продолжается приём на коммерческие места, а также приём на программы среднего профессионального образования и программы магистратуры. Приёмная комиссия работает по адресу: Саратов, улица Московская, 164 (вход с улицы Аткарская). Для получения консультации касательно поступления абитуриенты могут обратиться по телефонам: 8-800-234-84-64 (звонок бесплатный), (8452) 65-37-30. График работы: понедельник – пятница: с 9:00 до 17:00, суббота: с 9:00 до 13:00.