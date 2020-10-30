Будущие абитуриенты и уважаемые родители!

31 октября в 12:00 в дистанционном формате с применением инструмента видеосвязи ZOOM в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоится День открытых дверей.

Вы сможете получить профессиональную консультацию и узнаете о направлениях подготовки и специальностях, по которым объявлен прием на обучение в 2021 году; о студенческих международных программах, реализуемых в Институте, международных стажировках, обучении за рубежом; о возможностях участия в общественной, творческой, научной и спортивной жизни Института; о стажировках в органах власти, коммерческих и некоммерческих организациях, о дальнейшем трудоустройстве выпускников Института; о предоставлении общежития и получении стипендий.

Также Вы сможете задать интересующие Вас вопросы заместителю директора, деканам факультетов, сотрудникам приемной комиссии.

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