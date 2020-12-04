Для абитуриентов и их родителей Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС проводит онлайн-собрание, посвященное вопросам приема в вуз в 2021 году.

Заместитель директора ПИУ РАНХиГС Елена Сергеева совместно с приемной комиссией проведут подробный «инструктаж» по процедуре подачи документов для зачисления.

На родительском собрании абитуриенты и родители узнают ответы на вопросы: «Какие документы необходимы для поступления?», «Как подать документы?», «Какие личные достижения абитуриента учитываются при поступлении?», «Что такое проходной балл и как смотреть конкурсную ситуацию?», «Как и где отслеживать информацию о поступлении?», «Как и когда проходит зачисление?», «Что делать, если ЕГЭ не оправдали ожиданий?»

— Стало традицией два раза в год проводить собрания для родителей поступающих. Многие спрашивают: «Чем отличаются День открытых дверей и Родительское собрание?». Замечу, что это два кардинально разных мероприятия, хоть и дополняющих друг друга. Если на Дне открытых дверей мы рассказываем об особенностях обучения в Президентской академии, о реализуемых направлениях подготовки, карьерных перспективах студентов, то Родительское собрание предполагает разговор исключительно по предстоящей приемной кампании. Мы проводим подробный «инструктаж» по правилам приема, что просто необходимо в условиях современной действительности, – прокомментировала заместитель директора ПИУ РАНХиГС Елена Сергеева.

Отметим, что мероприятие состоится 11 декабря 2020 года в 18:00 на платформе Zoom. Для участия в собрании необходимо зарегистрироваться на сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.