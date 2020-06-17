С наступлением лета выпускники школ готовятся не только к сдаче ЕГЭ, но и к поступлению в вуз. Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС проводит традиционное собрание-инструктаж для родителей абитуриентов в новом онлайн формате.

Как подать документы? Какие документы необходимы для поступления? Как и где отслеживать информацию о поступлении? Какие достижения абитуриента учитываются при поступлении? Как и когда проходит зачисление? Что такое проходной балл? Что делать, если ЕГЭ не оправдали ожиданий?

Собрание состоится 18 июня 2020 года в 18:00 на платформе ZOOM.

Чтобы заранее задать свой вопрос, необходимо зарегистрироваться, пройдя по ссылке.

Для подключения к конференции ZOOM можно воспользоваться прямой ссылкой. Идентификатор конференции: 943 4152 5856. Пароль: 804314.

Напоминаем, Приёмная комиссия ПИУ РАНХиГС работает в онлайн режиме и готова ответить на ваши вопросы по электронной почте: pricom@piuis.ru, по номеру телефона: (8452) 65-37-30, 8-800-234-84-64 (звонок бесплатный), в группе социальной сети ВКонтакте «Абитуриент РАНХиГС | Саратов».