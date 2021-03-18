В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Управление развитием территории: вызовы и решения», организованная при поддержке министерства по делам территориальных образований Саратовской области и Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области».

В конференции приняли участие эксперты и ученые, а также представители органов государственной власти и местного самоуправления.

Спектр деятельности органов местного самоуправления регулярно расширяется, поскольку их вовлечения требуют многие нововведения и административные преобразования в государственном управлении. Поэтому тематика конференции охватывала несколько актуальных направлений территориального развития: от государственной политики в области развития местного самоуправления до инструментов проектного управления и цифровой трансформации на муниципальном уровне.

— Конференция «Управление развитием территории: вызовы и решения» выступает в качестве одного из нескольких ключевых моментов, которые можно соотносить как с эффективностью деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, так и с удовлетворением потребностей населения, что более важно. Радует, что отработанные за 2020-й год технологии и инструменты дистанционного формата коммуникаций позволяют специалистам и экспертам из других регионов поучаствовать в этом мероприятии, – отметил директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев.

На пленарном заседании конференции министр по делам территориальных образований Саратовской области Сергей Зюзин рассказал о практике реализации на территории региона программы поддержки местных инициатив, которая базируется на механизме инициативного бюджетирования и принципе определяющей роли мнения местных жителей при выборе направления и параметров проекта, реализация которого позволяет решить определенные вопросы местного значения.

Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления, начальник отдела правовой и методической поддержки органов местного самоуправления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Екатерина Шугрина в выступлении, посвященном разрабатываемым основам государственной политики в области развития местного самоуправления, отметила, что в них должна получить развитие конституционная норма о включении местного самоуправления в единую систему публичной власти. Екатерина акцентировала внимание на важности синхронизации полномочий разных уровней власти и механизмов взаимодействия между ними, а также призвала муниципальное и экспертное сообщество направлять предложения по рассматриваемому вопросу в Ассоциацию и Министерство юстиции РФ.

Руководитель аппарата Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» Илона Ракевич, отметив, что в вопросах развития местного самоуправления мнение научного сообщества является важным и зачастую определяющим при выработке стратегических решений, поделилась наработками и проектами Ассоциации, которые направлены на повышение профессионализма муниципальных кадров и научно-методическое сопровождение развития местного самоуправления, в том числе по вопросам реализации национальных проектов в муниципалитетах области, формирования предложений по основам государственной политики в сфере развития местного самоуправления.

Различным аспектам управления развитием территории были посвящены выступления министра внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции Республики Марий Эл Михаила Данилова, заместителя министра – начальника управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности министерства экономического развития Саратовской области Елизаветы Нечаевской, заведующего кафедрой государственного и муниципального управления Государственного университета управления Елены Масленниковой и доцента кафедры Натальи Гегедюш, доцента кафедры государственного и муниципального управления Президентской академии Камиля Рамазанова, директора по развитию цифровых проектов Центра «Проектный офис» Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимира Лазарева.

В рамках секции «Современные инструменты управления развитием территории» обсуждались ключевые вопросы государственной политики в области развития местного самоуправления, развития инновационных форм стимулирования экономического развития территорий, государственной поддержки развития кластеров, развития малого аграрного предпринимательства как стратегического ресурса обеспечения продовольственной безопасности РФ. Темы докладов участников затронули также вопросы информационно-документационного обеспечения управления в условиях цифровизации, аспекты развития организационных моделей и компетентностных параметров деятельности по цифровой трансформации и управлению проектами в органах власти.

Был проведен круглый стол «Субъектность граждан и гражданского общества в публичном управлении». В обсуждении тематики круглого стола приняли участие представители органов власти, Общественной палаты Саратовской области и различных общественных организаций. Модератором дискуссионной площадки выступил доцент кафедры государственного и муниципального управления Поволжского института управления РАНХиГС Иван Брянцев, который также представил основные выводы исследования, касающегося правовой и организационной специфики повышения эффективности диалога между органами власти и институтами гражданского общества на региональном уровне.

Подводя итоги работы, участники конференции отметили значимость совместного обсуждения проблематики изучения субъектов, факторов и механизмов формирования субъектности граждан и общественных организаций в сфере публичного управления с участием представителей органов власти, общественных организаций и вузовского сообщества. Формат такого совместного обсуждения позволяет лучше увидеть имеющиеся проблемы и обозначить практические рекомендации по их решению.