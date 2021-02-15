В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялась первая образовательная сессия Школьного проектного офиса «SchoolJect».

На открытии с приветственным словом выступил эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи, директор Центра студенческих инициатив и проектов ПИУ РАНХиГС Иван Мещеряков.

Одним из первых форматов на пути к познанию проектов стал Workshop, работы которого оценивали: эксперт Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», эксперт Агентства стратегических инициатив в Саратовской области, начальник управления по работе со студентами Президентской академии Анна Попова; эксперт Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», эксперт Агентства стратегических инициатив в Саратовской области, начальник отдела воспитательной работы Поволжского института управления РАНХиГС Даниил Бережной.

В ходе образовательной сессии участники презентовали три проекта по различным тематикам: от социальной защиты до проектирования в области спорта.

— Проектное управление является важным этапом для развития различного рода навыков, а обучать им стоит именно со школы. Приятно осознавать, что проекты нашего Института всегда имеют продолжение. К примеру, Школьный проектный офис «SchoolJect» второй год покоряет учащихся школ Саратова. Команда проекта получила грантовую поддержку Росмолодежи и уже с новыми силами реализует проектную идею. В рамках проекта «SchoolJect» наши студенты помогут школьникам оформить проектную идею, окажут поддержку в ее реализации и передадут свой бесценный опыт в проектной деятельности! – считает Даниил Бережной.

— Ранее я не участвовала в подобных мероприятиях, поэтому поначалу даже испытывала некий страх. Организаторы оказались очень позитивными и открытыми, действительно помогали и давали полезные советы. Задание имело необычный формат, поэтому я так же, как и другие участники получила незабываемые впечатления и опыт. С нетерпением ожидаю следующее занятие!, – поделилась впечатлениями ученица МОУ СОШ № 9 Александра Китаева.

Отметим, что регистрация на мероприятия Школьного проектного офиса продолжается. Оставить заявку на участие в следующей образовательной сессии можно до 12:00 17 февраля 2021 года на официальном сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.