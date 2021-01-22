В Поволжском институте управления РАНХиГС в очном и дистанционном форматах состоялась вторая образовательная сессия для старшеклассников в рамках Открытого интеллектуального конкурса РАНХиГС по обществознанию «СоциУМ».

Спикерами сессии выступили преподаватели ПИУ РАНХиГС. Участники Конкурса прослушали лекции разделов обществознания «Человек и общество», «Право», «Экономика», «Политика» и «Социальные отношения».

Также стоит отметить, что Открытый интеллектуальный конкурс «СоциУМ» не только выявляет наиболее способных в области обществознания школьников, но и подготавливает их к сдаче ЕГЭ.

— Можно по-разному относиться к дистанционным технологиям обучения, однако сложно отрицать факт, что они позволяют расширить участие в разнообразных образовательных форматах. «СоциУМ» дает возможность получить более глубокое представление об отдельных социальных явлениях, услышать новые точки зрения по разным вопросам в рамках курса «Обществознание». Я рекомендую не только выпускникам 2021 года, но и остальным старшеклассникам быть внимательным к информации, публикуемой в Интернете, и реагировать на каждое предложение вузов принять участие в образовательных мероприятиях, – отметил доцент кафедры государственного и муниципального управления ПИУ РАНХиГС, кандидат юридических наук Максим Мокеев.

Напомним, что оставить заявку на участие в Конкурсе и образовательных сессиях можно на официальном сайте Поволжского института управления РАНХиГС в разделе «Поступающим».