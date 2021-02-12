11 февраля 2021 года в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС в смешанном формате состоялось третье занятие в рамках проекта «Школа молодого политолога».

Занятие со старшеклассниками на тему: «Основные тренды мирового развития: реалии и перспективы» провел доктор политических наук, профессор кафедры политических наук Президентской академии Андрей Коробов.

На лекции рассматривались актуальные тренды современности: цифровизация общественной жизни, трансформация традиционных коммуникаций, появление новых и отмирание старых социальных институтов. В процессе занятия Андрей Коробов проанализировал ключевые параметры развития современного мира, рассказал об основах современных коммуникаций и принципах взаимодействия различных общественных систем, составляющих в совокупности мировое сообщество.

— Школа молодого политолога» зарекомендовала себя как уникальная образовательная площадка, которая дает возможность школьникам изучить основы практической политологии, рассмотреть технологии политического управления общественным сознанием, попробовать себя в роли настоящего политолога уже сейчас, – прокомментировал кандидат политических наук, и.о. заведующего кафедрой политических наук ПИУ РАНХиГС Иван Бирюлин.

Следующее занятие на тему: «Технологии манипулирования массовым сознанием» состоится 25 февраля 2021 года. В качестве лектора выступит кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук Президентской академии Ольга Скороходова.

Отметим, что участие в работе Школы является бесплатным. Зарегистрироваться на следующее занятие можно на официальном сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.