В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС продолжила работу V Международная научная школа для студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных по геополитической конфликтологии и поведенческой геоэкономике. Во второй день Школы состоялось открытие Саратовской студенческой модели Шанхайской Организации Сотрудничества.

Участниками Модели ШОС стали студенты из Саратова, Москвы, Нижнего Новгорода, Иркутска, Пекина, а также Республик Казахстан и Узбекистан. Мероприятие проходило в смешанном формате.

В рамках Модели состоялись обсуждения повестки дня ШОС на площадке Совета Глав государств, Совета Глав правительств и Исполнительного комитета Региональной Антитеррористической Структуры ШОС. Главы государств-членов ШОС сконцентрировались на вопросах 20-летнего юбилея Организации, сотрудничества в сфере культуры и улучшения взаимодействия противодействия терроризму. Главы правительств обменялись мнениями о направлениях улучшения экономического сотрудничества ШОС, роста уровня экологической культуры населения на пространстве Организации, создания интернет-пространства ШОС, свободного от пропаганды экстремизма. Сотрудники Исполнительного комитета РАТС сконцентрировались на направлениях улучшения профилактических мер в рамках противодействия терроризму и экстремизму в молодёжной среде.

Также во второй день Школы было проведено два мастер-класса. Первый был посвящён теме «Развитие социальных сетей и лидеров мнений в них». Исполнительный директор Управления интегрированных коммуникаций в ПАО «Сбербанк» Валентин Васин рассказал участникам Школы об алгоритмах работы и модерации ведущих социальных сетей. Спикер также остановился на механизмах цензурирования информационного наполнения социальных сетей и подходах работы в них для продвижения в рекламных целях товаров и работ услуг.

Второй мастер-класс на тему: «Неэкономическая логика экономических событий» провел профессор Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта и ведущий научный сотрудник Центра исследования стран Балтийского региона Илья Тарасов. В выступлении были подняты вопросы о причинах революции, которые не всегда обусловлены реальными негативными экономическими процессами. Спикер отметил, что одной из причин революций могут быть завышенные общественные ожидания, значительно опережающие возможности национальной экономики.

Работа второго дня Школы и первого дня Модели ШОС завершилась подготовкой рабочих проектов итоговых документов саммита Организации.

— Основной и главный, на мой взгляд, результат Школы заключается в том, что большая часть студентов Поволжского института управления и гостей мероприятия преобразились в Глав государств, Глав правительств и руководителей Министерств иностранных дел стран-членов ШОС, за которыми стоят их народы, экономики и интересы. В рамках мероприятия студенты выступили дипломатическими представителями своих стран, на плечи которых ложится вся тяжесть ответственности. Это уникальный опыт получения компетенций, а также реализации на практике полученных в ходе учебного процесса теоретических знаний, – считает ответственный секретарь Организационного комитета V Международной научной школы, доцент кафедры конституционного и международного права ПИУ РАНХиГС Армен Айрапетян.