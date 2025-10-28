В ПИУ РАНХиГС состоялся День открытых дверей

erid 2W5zFGZ1MHr

Более 150 школьников и их родителей из Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областей посетили Президентскую академию.

В рамках Дня открытых дверей гости подробно узнали об образовательных программах Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, пообщались с ведущими преподавателями и задали интересующие вопросы приемной подкомиссии, а затем в сопровождении первокурсников-волонтеров познакомились с инфраструктурой центрального кампуса и условиями проживания в общежитиях.

В театральном зале Института для старшеклассников и их родителей активные и творческие студенты провели презентацию внеучебной деятельности. С приветственным словом к гостям обратился директор Поволжского института управления Президентской академии Виктор Чепляев. В ходе мероприятия участники смогли узнать о творческих коллективах, секциях и научных объединениях, которые действуют в Институте. Студенты поделились опытом участия в научных конференциях, спортивных соревнованиях и культурных мероприятиях.

Многие абитуриенты заинтересовались Открытыми интеллектуальными конкурсами РАНХиГС, за победу в которых участники могут получить 7 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении.

В завершение Дня открытых дверей все школьники были приглашены на проект «Осенняя смена» – комплекс мероприятий в период осенних каникул.

