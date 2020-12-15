14 декабря 2020 года в дистанционном формате учащиеся общеобразовательных организаций города Саратова приняли участие в отборочном этапе городского чемпионата по игре «Что? Где? Когда?», который прошел в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

Членами жюри выступили студенты и сотрудники ПИУ РАНХиГС. Приветствовали участников каждой площадки декан факультета среднего профессионального образования Елена Такишина, профессор кафедры экономической психологии и психология государственной службы Татьяна Черняева, преподаватель факультета среднего профессионального образования Виолетта Варапаева, начальник отдела по работе с абитуриентами Марина Азарова.

— Результат такого рода мероприятий – это не только удовольствие для всех его участников, но и безусловная польза. Подобные игры развивают логическое мышление, умение работать в команде, быстро находить верное решение, тренируют коммуникативные способности. В Институте тоже есть своя команда «ЧГК», которая не раз показывала высокие результаты на турнирах профессионального уровня. Я уверена в том, что кто-нибудь из школьников станет участником нашей команды в будущем! – отметила Марина Азарова.

Всего в мероприятии приняли участие более 200 человек из 40 общеобразовательных учреждений города Саратова.

По итогам захватывающей игры места распределились следующим образом: Перове место – команда МОУ «СОШ № 40 им. Г.Д. Ермолаева»; Второе место – команда МОУ «Лицей 56»; Третье место – команда МОУ «СОШ №54 имени И.А. Евтеева», МОУ «СОШ № 93 им. М.М. Расковой», МОУ «Гимназия №7».

Финалистами игры также становятся следующие команды, набравшие необходимые баллы для выхода в финал: команда МОУ «СОШ № 40 им. Г.Д. Ермолаева»; команда МОУ «Лицей 56»; команда МОУ «СОШ №54 имени И.А. Евтеева»; команда МОУ «СОШ № 93 им. М.М. Расковой»; команда МОУ «Гимназия №7»; команда МОУ «СОШ № 72»; команда МАОУ «Гимназия №1»; команда МОУ «Гимназия № 34»; команда МОУ «Лицей № 47»; команда МОУ «СОШ № 5»; команда МОУ «Гимназия №58»; команда МОУ «Гимназия №5»; команда МАОУ «Медико-биологический лицей»; команда МОУ «СОШ № 82»; команда МОУ «Лицей №4»; команда МБОУ «СОШ № 23 им. С.В. Астраханцева»; команда МОУ «СОШ №38»; команда МАОУ «Гимназия № 31»; команда МОУ «СОШ № 67 им. О.И. Янковского»; команда МОУ «СОШ № 18» с УИП; команда МОУ «СОШ № 77»; команда МОУ «ГЭЛ»; команда МОУ «СОШ № 84».

Финал игры состоится в январе на базе Поволжского института управления РАНХиГС.