В Поволжском институте управления РАНХиГС состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике.

Олимпиада считается традиционным мероприятием для учащихся школ и проходит с 1996 года. Участниками регионального этапа Олимпиады 2021 года стали 67 учащихся 9-11 классов школ Саратова и Саратовской области. Интеллектуальное соревнование проходило в два тура.

— Значимость организации проведения Олимпиады имеет важное значение для школьников, способствуя выявлению их интеллектуального потенциала, приобщению к активной состязательной деятельности. Институт является площадкой проведения регионального этапа олимпиад по экономике и обществознанию. В очередной раз в стенах Академии мы приняли новые таланты, которые в дальнейшем порадуют нас своими успехами в процессе обучения на программах высшего образования, – подчеркнула заведующий кафедрой экономики и таможенного дела ПИУ РАНХиГС Валентина Герасимова.

Победители и призеры регионального этапа, набравшие необходимое количество баллов, примут участие в заключительном этапе Олимпиады, а также получат семь дополнительных баллов при поступлении в Президентскую академию. Кроме того, победители и призеры заключительного этапа Олимпиады получат льготы при поступлении на профильные факультеты вузов.