13 апреля на базе Центра дополнительного профессионального образования Поволжского института управления РАНХиГС стартовало онлайн обучение по программе «Управление проектами».

Онлайн курс объединил более 110 участников из Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской и Нижегородской областей, среди которых преподаватели и сотрудники ПИУ РАНХиГС, Нижегородского института управления РАНХиГС, представители министерства образования Самарской области, бизнес структур Саратова, Пензы и Самары, а также студенты и магистранты вузов Саратова и старшеклассники.

Доцент кафедры экономики и таможенного дела ПИУ РАНХиГС, разработчик и спикер программы Елена Константинова отметила.

— Это первый опыт работы с такой разнообразной и большой аудиторией в режиме видеоконференцсвязи. Я очень рада, что во время пандемии коронавируса мы нашли возможность реализации образовательных проектов в новых форматах. Благодарим руководство Института за всестороннюю поддержку и помощь в реализации наших идей, — говорит доцент.

— Обратная связь, которую мы получили от слушателей после первого занятия, доказывает как эффективность, так и удобство организации занятий в формате видеоконференции и для слушателей, и для преподавателей, – поделилась заместитель Центра дополнительного профессионального образования ПИУ РАНХиГС, разработчик и спикер программы Мария Жверанцева.

Проект получил поддержку представителей направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ).