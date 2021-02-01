В рамках Проекта планируется проведение лекций с участием учащихся 8-11 классов школ Саратова. Для участников разработаны теоретические и практические занятия, воркшопы и практикоориентированные игры, а также площадки в формате Check-point – тренинги и мини-защиты между командами с последующим выставлением оценок.

Экспертное сообщество Школьного проектного офиса включает преподавателей и сотрудников Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС. Координирование работы участников и оказание консультативной поддержки осуществляют группы кураторов Проекта.

Финалом образовательной программы станет публичная защита проектов участников перед экспертами Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи и общественными представителями Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Саратовской области.

— Возрастная категория участников Проекта – от 14 до 18 лет. Крайне важно уже со школьной скамьи обеспечить возможность закрепления основ социального проектирования. Принимая участие в Школьном проектном офисе, молодые ребята научатся четко выражать собственное видение реальных социально-значимых проблем и создавать проекты, – подчеркнула студентка ПИУ РАНХиГС, руководитель проекта Алина Гопаца.

Первая образовательная сессия в рамках Школьного проектного офиса состоится 13 февраля 2021 года. Оставить заявку на участие можно на официальном сайте Поволжского института управления РАНХиГС.

Отметим, что по итогам летней форумной кампании – 2020 Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.