Центр дополнительного образования Поволжского института управления РАНХиГС приглашает на обучение по программе профессиональной переподготовки «Психологическое консультирование и психодиагностика».

Научный руководитель программы, заведующий кафедрой экономической психологии и психологии государственной службы ПИУ РАНХиГС, практикующий психолог Оксана Понукалина рассказала о значимости психологического образования.

— Сегодня профессиональные навыки в сфере психологии позволяют стать востребованным независимым специалистом – психологом-консультантом. Кроме того, навыки психолога нового поколения могут усилить вас в имеющейся на данный момент профессии. Это происходит через научение работать с собственным состоянием, а также с состоянием других людей и динамикой группы.

Успешная трансформация внутренних состояний может осуществляться поэтапно через осознание, моделирование, изменение элементов неэффективного жизненного сценария, новый опыт.

Если у вас есть интерес к психологии, то наверняка есть и талант к ней! Но этот талант надо развивать. Найдите свою уникальность и на ее основе создайте свой интересный психологический проект! — говорит она.

По окончании обучения слушатель получит диплом о профессиональной переподготовке РАНХиГС при Президенте РФ. Диплом дает право на ведение нового вида профессиональной деятельности в сфере психологического консультирования.

Программа стартует 28 октября 2020 года. Объем программы составляет 520 часов. Формат обучения – очные психологические мастерские и онлайн-интенсив в режиме реального времени.

Подробности можно узнать на сайте Поволжского института управления РАНХиГС.