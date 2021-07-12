В Саратовской области продолжается обучение граждан по программам дополнительного профессионального образования в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Проект даёт возможность бесплатно пройти профессиональную переподготовку или повысить свою квалификацию отдельным категориям: гражданам, ищущим работу и обратившимся в органы службы занятости, включая безработных граждан; гражданам в возрасте 50-ти лет и старше; лицам предпенсионного возраста; женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет; женщинам, не состоящим в трудовых отношениях и имеющим детей дошкольного возраста.

В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина – филиале РАНХиГС завершает обучение первый набор слушателей в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Группа из восьми человек, в составе которой молодые мамы и граждане, обратившиеся в службу занятости, уже 15 июля получат дипломы о профессиональной переподготовке по направлению «Управление персоналом».

В настоящий момент идёт набор в группы обучения по программам «Библиотечно-информационная деятельность», «Управление персоналом», «Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд», «Контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг» и другие. Всего в текущем году обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» бесплатное обучение смогут пройти 2,589 тысячи человек из Саратовской области.

Подача заявки осуществляется в несколько простых шагов. Для того, чтобы принять участие в обучении, гражданину необходимо самостоятельно подать заявку на портале информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» и выбрать образовательную программу. Перечень доступных в Саратовской области образовательных программ размещён на портале. Это короткие программы повышения квалификации — 72 и 144 учебных часа, и профессиональной переподготовки — 256 часов. Перечень программ на портале регулярно обновляется. По ряду программ предлагается очно-заочная форма обучения. По окончании обучения граждане получают документы о квалификации в соответствии с законодательством об образовании.

Кроме того, граждане могут обратиться в Центр занятости населения города, или района по месту проживания и сотрудник ЦЗН поможет гражданину подать заявку на обучение на портале «Работа в России».

Обучение должно быть завершено до 15 декабря текущего года, в настоящее время идёт активное комплектование учебных групп.

С подробной инструкцией о подаче заявки и информацией о реализуемых программах Вы можете ознакомиться на сайте ПИУ РАНХиГС в разделе «Дополнительное образование», далее – в подразделе «Федеральный проект «Содействие занятости».

Контактное лицо: Елена Данилкявичене, директор Центра дополнительного образования Поволжского института управления.

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