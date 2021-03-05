В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС завершает свою работу Саратовская студенческая модель Шанхайской Организации Сотрудничества, проводимая в рамках V Международной научной школы для студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных по геополитической конфликтологии и поведенческой геоэкономике.

Саратовская студенческая модель ШОС перешла из стадии заслушивания позиций в рабочий режим подготовки итоговых документов саммита Организации. Продолжились обсуждения повестки дня ШОС на основе предложений, выработанных в первый день. Предложения от имени стран-членов Организации в рамках принципов и «духа ШОС» дорабатывались, согласовывались участниками Школы на двусторонних встречах и утверждении итогового коммюнике.

В рамках деловой игры активно проявили себя представители пресс-служб и СМИ стран-членов ШОС, осуществлявшие информационное сопровождение саммита Организации. Были подобраны пресс-подходы к Главам государств стран Организации, Главам правительств и другим членам национальных делегаций, взяты краткие интервью и подготовлены новости о ходе подготовки итогового коммюнике ШОС.

— Второй день Саратовской модели ШОС стал самым важным, так как студенты-участники оказались в условиях, когда требуется приложение совместных усилий для решения коллективных задач. Умение работать в команде, находить компромиссные решения, одновременно не забывать об интересах представляемого государства – важные качества не только для дипломатов, но и для профессионалов в разных сферах, — отметил ответственный секретарь Организационного комитета V Международной научной школы, доцент кафедры конституционного и международного права ПИУ РАНХиГС Армен Айрапетян.

Также на Международной научной школе с мастер-классом «Будущее постсоветских конфликтов» выступил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Алексей Токарев. Для участников и слушателей Школы были представлены теоретические наработки прогностической модели развития ситуации вокруг конфликтов в Приднестровье, Нагорном Карабахе и на Донбассе.

— Особенностью Школы и Студенческой Модели Шанхайской Организации Сотрудничества 2021 года выступило то, что итоговые документы, которые разработали участники, будут направлены непосредственно в Секретариат и Исполнительный комитет Антитеррористической Региональной Структуры ШОС. Кроме того, существующий запрос на получение документов, разработанных студентами и участниками Школы, обусловил особую ответственность работы мероприятия.

Хочется особо отметить, что проект, который начинался шесть лет назад как инициатива выпускника-политолога Поволжского института управления Антона Коханенко, оказался настолько популярным, что Модель ШОС проводится уже не только в Саратове, но и в Санкт-Петербурге, Новосибирске, а также за пределами России – в Кыргызстане и Китае. Это позволяет говорить о том, что поддержанные инициативы студентов могут стать частью международной дипломатии, — прокомментировал итоги Модели ШОС руководитель Центра психолого-экономических исследований Президентской академии Александр Неверов.