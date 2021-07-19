В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина – филиале РАНХиГС завершил обучение первый набор слушателей в рамках проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Группа из восьми человек, в составе которой молодые мамы и граждане, обратившиеся в службу занятости, получит дипломы о профессиональной переподготовке по направлению «Управление персоналом».

— Обучение на программе было продуктивным и полезным. Модули программы сочетают в себе оптимальное соотношение теории и практики. Обучение организовано на высшем уровне, присутствуют постоянная поддержка кураторов и обратная связь по интересующим вопросам. Считаю, что в настоящее время как никогда необходимо регулярно обновлять и наращивать свои профессиональные компетенции, чтобы оставаться по-настоящему ценным и востребованным специалистом, – поделилась впечатлениями об учёбе слушатель программы Александра Боронина.

Напомним, что федеральный проект «Содействие занятости» направлен на расширение возможностей граждан по переобучению, повышению квалификации и поиску работы. Если до 2021 года обучение могли пройти только мамы детей дошкольного возраста и граждане 50-ти лет и старше, то сегодня расширен перечень категорий граждан, имеющих возможность обучиться в рамках данного проекта. Помимо указанных лиц, право на бесплатное обучение получили безработные, граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, лица предпенсионного возраста, а также женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет.

Директор Центра дополнительного образования Поволжского института управления Елена Данилкявичене отметила, что при подготовке и реализации образовательных программ особое внимание уделяется потребностям работодателей, чтобы лица, окончившие обучение, были востребованы на рынке труда. Прошедшие обучение безработные получат помощь в трудоустройстве, а работающие граждане – возможность сохранить своё рабочее место благодаря новым навыкам и компетенциям.

С подробной инструкцией о подаче заявки и информацией о реализуемых программах Вы можете ознакомиться на сайте ПИУ РАНХиГС в разделе «Дополнительное образование», далее – в подразделе «Федеральный проект «Содействие занятости».