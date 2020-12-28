В стенах Поволжского института управления РАНХиГС стартовала серия образовательных сессий для учащихся 9-11 классов в рамках Открытого интеллектуального конкурса РАНХиГС по обществознанию «СоциУМ».

Участники первой образовательной сессии прослушали лекции из разделов: «Экономика», «Право», «Человек и общество», «Социальные отношения». Спикерами выступили ведущие преподаватели Поволжского института управления РАНХиГС: Людмила Гончарова, Татьяна Командирова, Виктория Шацилло и Ольга Салтыкова, являющаяся также заместителем председателя предметной комиссии ОГЭ/ЕГЭ по предмету «Обществознание».

Продолжилась сессия лекцией из раздела «Политика» выпускника Президентской академии направления подготовки «Политология» по образовательным программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, представителя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» Артема Прохорова.

— Мы стараемся сделать все возможное, чтобы помочь старшекласснику подготовиться к сдаче Единого Государственного Экзамена и поступлению в вуз. Учитывая, что большинство школьников сейчас находятся на дистанционном обучении, мы понимаем, насколько важны дополнительные занятия. Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав нашего Института дает возможность расширить и углубить имеющиеся знания, хорошо подготовиться к предстоящей сдаче ЕГЭ по обществознанию, – отметила начальник отдела по работе с абитуриентами Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Марина Азарова.

Впечатлениями от первой образовательной сессии поделился ученик 11 класса Даниил Деденев: «Лекции, организованные в рамках конкурса «СоциУМ», очень интересные. Преподаватели доступно объясняют материал, который часто встречается в заданиях ЕГЭ по обществознанию. Наши занятия позволяют углубиться в разделы обществознания и лучше подготовиться к сдаче экзамена».

Отличительной особенностью Открытого интеллектуального конкурса «СоциУМ» является не только выявление наиболее способных в области обществознания школьников, но и их подготовка к сдаче ЕГЭ на высший балл. В ПИУ РАНХиГС планируется ежемесячно проводить образовательные сессии по всем разделам курса «Обществознание» в очном и дистанционном форматах.

Оставить заявку на участие в конкурсе и образовательных сессиях, а также узнать подробную информацию о мероприятиях, конкурсах и проектах, проводимых Поволжским институтом управления РАНХиГС, можно на официальном сайте ПИУ РАНХиГС.