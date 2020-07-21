На базе Центра дополнительного образования Поволжского института управления РАНХиГС состоялась итоговая защита проектных идей слушателей в рамках реализации новой Президентской программы повышения квалификации.

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина является пилотной площадкой Президентской академии из Москвы для реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Проектное управление в решении задач национальных проектов: региональный аспект» в рамках апробации модели предоставления персональных образовательных сертификатов.

Руководителем Программы является советник проректора РАНХиГС Наталья Булычева, а экспертное и организационное сопровождение осуществляют преподаватели и сотрудники Поволжского института управления имени П.А. Столыпина.

В течение девять учебных дней слушатели Программы – руководители и заместители руководителей организаций и учреждений социальной сферы по направлениям здравоохранение, социальное развитие и спорт – в режиме видеоконференции разрабатывали проектные идеи, направленные на решение задач национального проекта «Демография» на территории Саратовской области. На интерактивной доске цифрового сервиса Miro проектные команды участвовали в мозговом штурме по выявлению наиболее острых социальных проблем региона, определяли целевую аудиторию для будущих проектов, заполняли матрицу стейкхолдеров. Результатом работы команд стали семь проектных идей, представленных на итоговой защите перед экспертной комиссией.

В качестве экспертов на защите проектов выступили: советник министра экономического развития Российской Федерации Юлия Михеева, проректор РАНХиГС, директор Института управления и регионального развития Дмитрий Буташин, начальник отдела по работе с образовательными организациями и региональными органами власти Федерального ресурсного центра по организации подготовки управленческих кадров Наталья Дождева, первый заместитель руководителя аппарата губернатора области – начальник управления кадровой политики и государственной службы правительства Саратовской области Антон Пролеткин, первый заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской области Андрей Абрашин, заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области – председатель комитета по занятости населения Наталья Михайлова, исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер, консультант управления кадровой политики и государственной службы правительства Саратовской области, член Саратовской региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров Ирина Абасева, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев, заслуженный работник высшего образования РФ, профессор кафедры экономической психологии и психологии государственной службы Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Татьяна Черняева.

Советник министра экономического развития Российской Федерации Юлия Михеева отметила успешность реализации пилотной Программы и обозначила перспективы для ее дальнейшего развития.

Первый заместитель руководителя аппарата губернатора области – начальник управления кадровой политики и государственной службы правительства Саратовской области Антон Пролеткин поздравил слушателей и организаторов с успешным завершением пилотной Программы и подчеркнул, что дистанционный формат не стал препятствием для достижения целей и результатов курса повышения квалификации.

— В каждом подобном образовательном мероприятии, на мой взгляд, есть уровень минимальных и максимальных достижений. Если говорить о проектном управлении, то проектное мышление – это уже большой плюс. И теперь мы имеем 30 человек, обладающих этой уникальной компетенцией. Наши слушатели вышли на определенный уровень проектного управления, продемонстрировали свои способности в этой сфере. Что касается представленных проектных идей, хочу отметить их высокую актуальность и отсутствие в них декларативности, что говорит о реальной возможности для их реализации, — прокомментировал директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев.

Большинство проектных инициатив, представленных на итоговой защите, получили одобрение со стороны экспертов и были рекомендованы для дальнейшей разработки. В аспекте наибольшего социального эффекта для региона отмечены проектные идеи по проведению сезонных фестивалей «Будем здоровы!», созданию информационно-образовательной платформы ЗОЖ «Традиции здоровья», формированию электронного портфолио ЗОЖ школьника, а также проектная инициатива «Старшее поколение в спорте».