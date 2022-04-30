Сегодня, 30 апреля, ночью на лестничном марше между первым и втором этажом в подъезде многоквартирного дома на проспекте Энтузиастов Саратова было обнаружено тело неизвестной женщины на вид 30-35 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В ходе осмотра на теле женщины обнаружены множественные ссадины и кровоподтёки в области головы, тела, а также верхних и нижних конечностей. Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины её смерти.

Обстоятельства произошедшего выясняются.