Тело ребенка обнаружили вечером 20 ноября на лестничной клетке одного из подъездов многоквартирного дома в Саратове.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, погибшему при неизвестных пока обстоятельствах мальчику было 13 лет.

Прибывшие на место происшествия медики «скорой» не смогли реанимировать скончавшегося.

Причину смерти несовершеннолетнего предстоит выяснить судмедэкспертам. Уточняется, что следов насильственной смерти на теле подростка не обнаружено.

Не исключена версия принятия школьником запрещённых веществ.

Фото: СКР