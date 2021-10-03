Тело неизвестного мужчины было обнаружено 2 октября во Фрунзенском районе Саратова.

Как сообщили в ргиональном СУ СКР, которое уже организовало по данному факту доследственную проверку, тело не установленного пока гражданина находилось в подъезде 10-этажного дома по улице Аткарская. А именно — на лестничной площадке 6-го этажа. Тут его увидели жильцы дома, которые и позвонили в полицию.

Сообщается, что мужчине на вид около 35-40 лет. Его личность в настоящее время устанавливается.

Предварительно эксперты пришли к заключению, что смерть гражданина наступила естественным путем. Расследование продолжается.

Фото: СКР