В Подмосковье задержали 40-летнего жителя Саратовской области, который подозревается в убийстве. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

После окончания работы 3 июля 56-летний мужчина вышел за ворота организации в Дубне и с тех пор его не видели. По факту исчезновения возбудили уголовное дело. На допросе 40-летний мужчина признался, что убил его из-за ревности.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение, следователь направит в суд ходатайство о заключении злоумышленника под стражу.

Криминалисты осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, подозреваемый рассказал на месте как все было. Тело мужчины разыскивают, назначены молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая экспертизы. Обстоятельства выясняются.

Напомним, в воскресенье, 19 июля, в Подмосковье за истязания двухлетнего пасынка был задержан еще один житель Саратовской области.