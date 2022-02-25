Сегодня, 25 февраля днем, слесарь управляющей компании прибыл в подвал одного из домов, расположенного по улице Минской Балакова, где нашел тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Слесарь приехал для выполнения ремонтных работ. В подвале он обнаружил тело неизвестного мужчины на вид 65-70 лет. О случившемся он сообщил в полицию.

Следственным отделом Балакова по данному факту организована доследственная проверка. На теле мужчины повреждений не выявили.

Выясняются все обстоятельства и личность мужчины.