В поликлинике № 1 Энгельса значительно сократили время выполнения срочных анализов

В энгельсской поликлинике № 1 начал работать новый биохимический автоматический анализатор.

Как сообщили в региональном минздраве, аппарат был приобретен в 2024 году в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Оборудование позволяет быстро и точно проводить срочные исследования биоматериалов.

«Это дает возможность врачам оперативно выявлять угрозы для жизни пациентов, — пояснила главный врач учреждения Ольга Емельяненко. — Лаборатория также получила новые гематологические и мочевые анализаторы, что повысило производительность и точность диагностики».

Модернизация оснащения позволила значительно расширить спектр исследований и оптимизировать рабочее время медицинского персонала.

Ольга Сергеева