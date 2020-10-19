26-28 октября состоится 2-й Всероссийский научно-общественный форум «Экологический форсайт»

С 26 по 28 октября в СГТУ имени Гагарина Ю.А. состоится 2-й Всероссийский научно-общественный форум «Экологический форсайт».

Самые актуальные проблемы экологии планируется обсудить на научно-практической конференции, пройдут конкурсы для молодых исследователей, состоится круглый стол для студенческой молодежи, а также панельные сессии с ведущими учеными, учителями экологии и общественными деятелями.

Подробная информация на сайте http://ecoforsite.org

А также на страницах соцсетей:

https://instagram.com/ecoforum20?igshid=pro1716ci44b

https://www.facebook.com/groups/815534942577163/?ref=share

Дополнительная информация по телефону +7- 845-299-85-30, 2019@ecoconf.org

Присоединяйтесь к нам! «Экологический форсайт-2020» — форум, где решается наше будущее.