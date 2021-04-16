В понедельник с 3:00 до 12:00 в Саратове на шести радиостанциях пройдут профилактические работы. Об этом сообщили в пресс-службе ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть «Саратовский областной радиотелевизионный передающий центр».

Речь идет о 20 цифровых эфирных телеканалах, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций в Саратове, поселке Светлый, Воскресенском, Красноармейском, Краснокутском, Лысогорском, Марксовском, Ровенском, Саратовском, Татищевском, Энгельсском, Вольском, Балаковском, Духовницком, Краснопартизанском, Пугачевском, Хвалынском, Аркадакском, Балашовском, Калининском, Романовском, Самойловском, Турковском, Александрово-Гайском, Новоузенском, Ершовском, Дергачевском, Федоровском, Ивантеевском, Озинском, Перелюбском и Пугачевском районах.