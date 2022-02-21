В Саратове продолжается уборка от снега и наледи. Так, ночью в работах было задействовано свыше 200 единиц техники, вывезено более 5 тысяч куб метров снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня, 21 февраля, в очистке улиц, дворов и общественных пространств задействованы 5352 рабочих и 477 единиц техники. Дороги федерального, регионального и местного значения убирают 215 единиц техники.

Дворовые территории очищают 1636 дворников и 86 машин спецтехники. Объекты социальной сферы расчищают 114 единиц техники и 752 технических сотрудника.

К уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 62 машины спецтехники и 2764 рабочих.