В понедельник, 20 июля, в Саратовской области пройдут профилактические работы на телевидении и радио. Об этом сообщили в филиале РТРС «Саратовский областной радиотрансляционный передающий центр».

— С 3:00 до 12:00 по местному времени приостановят вещание первого и второго мультиплексов цифрового телевидения передатчиками в Саратове, Ершове, Перелюбе, Алгае. Работы пройдут на оборудовании каналов «Супер ТВ», «Ю-ТВ», «Дисней», «ТНТ-Саратов», «МатчСтрана» в областном центре и «Перец», «Дисней», «Ю-ТВ», «ТНТ» — в Балакове, — отмечают в сообщении.

С 6:00 до 12:00 пройдет профилактика на «Радио России». В это время в Саратове нельзя будет послушать станции: «Монте-Карло», «Радио Energy», «Детское радио», «Радио Рекорд», «Радио Такси», «Comedy радио», «Комсомольская правда», «Радио Дача», «Наше Радио», «Юмор FM», «Relax FM», «Радио Шансон», «Авторадио», «Радио 7 на семи холмах», «Радиола», «Европа Плюс», «Новое Радио», «Русское Радио», «Дорожное радио», «Love радио». В г. Балаково: «Монте-Карло», «Европа+», «Наше радио», «Дорожное радио», «Радио Активное», «Радио DFM», «Новое радио».

Граждан просят с пониманием отнестись к неудобствам.