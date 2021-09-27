В понедельник 27 сентября в Саратове пасмурная и дождливая погода.

Как сообщили в областном Гидрометцентре, осадки сохранятся в течение всего дня.

Температура воздуха днем составит до +14 градусов. Ветер незначительный, 3-14 м/с.