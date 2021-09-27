Домой Рубрики Новости Саратова В понедельник в Саратове пасмурно и дождливо РубрикиНовости Саратова В понедельник в Саратове пасмурно и дождливо По Новости Саратова - 27.09.2021 138 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Фото: соцсети В понедельник 27 сентября в Саратове пасмурная и дождливая погода. Как сообщили в областном Гидрометцентре, осадки сохранятся в течение всего дня. Температура воздуха днем составит до +14 градусов. Ветер незначительный, 3-14 м/с. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Причиной смерти экс-спикера Саратовской облдумы мог стать COVID-19 Саратовская тёща подозревается в убийстве зятя Лишившейся из-за COVID-19 матери семье с 7-ми детьми саратовские чиновники предложили билеты в цирк ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Причиной смерти экс-спикера Саратовской облдумы мог стать COVID-19 Новости Саратова - 27.09.2021 0 В Саратове на 71-м году ушёл из жизни бывший председатель Саратовской областной думы Сергей Шувалов. Доктор экономических наук, профессор, политик скончался 25 сентября. Уточняется, что причиной... Саратовская тёща подозревается в убийстве зятя 27.09.2021 Лишившейся из-за COVID-19 матери семье с 7-ми детьми саратовские чиновники предложили... 27.09.2021 На саратовской трассе нарисовали гигантский мужской половой орган 27.09.2021 Над школой в Саратове опасно повис столб с электричеством 27.09.2021