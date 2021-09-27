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В понедельник 27 сентября в Саратове пасмурная и дождливая погода. 

Как сообщили в областном Гидрометцентре, осадки сохранятся в течение всего дня. 

Температура воздуха днем составит до +14 градусов. Ветер незначительный, 3-14 м/с. 

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