В поселке Комбайн Волжского района Саратов решается многолетняя проблема со слабым напором воды. После обращения жителей к депутату госдумы Николаю Панкову закольцована система водоснабжения. На своей странице в Instagram депутат рассказал о встрече с людьми.

В настоящее время специалисты «Концессии водоснабжения» мониторят состояние старых коммуникаций и принимают меры для запуска водовода.

— Много лет в поселке Комбайн Волжского района с приходом летней погоды были проблемы с подачей воды. По этому вопросу жители обратились ко мне в прошлом году. В посёлке много и других проблем. Поэтапно занимаемся их решением. За это время с жителями Комбайна сложились добрые дружеские отношения.

В этом году построили новую перемычку и закольцевали два трубопровода. Это обеспечит нормативное водоснабжение в любое время года.

Сделаем и новую детскую площадку в посёлке. Жители выбрали территорию возле дома №33 по улице Столыпина между домами, — отметил Панков.