В спортивном зале поселка Коминтерн для жителей района провели мастер-класс с саратовским кикбоксером, заслуженным мастером спорта, многократным чемпионом Европы и чемпионом мира Даци Дациевым на мероприятии под чутким руководством опытного спортсмена были отработаны спортивные упражнения и обсуждены вопросы популяризации здорового образа жизни в сельской местности.

— Каждый раз, приезжая в районы, замечаю, что здесь своя жизнь. Очень понравилось, как дети внимательно слушали, как горели их глаза. Уверен, из сказанного мною они возьмут что-то для жизни и это даст свои плоды, — поделился впечатлениями о встрече Даци Дациев.

В рамках деятельности партпроекта «Детский спорт» от исполняющего полномочия Секретаря местного отделения партии был подарен инвентарь для занятий спортом.

— Наша задача — вести большую работу по пропаганде здорового образа жизни, особенно в поселках. Воспитать молодежь через занятия спортом — значит подарить достойное будущее нашей стране, — отметил исполняющий полномочия Секретаря Энгельсского отделения Дмитрий Плеханов.