В рабочем поселке Красный Октябрь заработал детский сад «Гнездышко» на 160 мест. Об этом сообщил глава Саратова Михаил Исаев в своем телеграм-канале.

По его словам, объект рассчитан на 7 групп, из них — две ясельные. Помещения пищеблока, прачечной, медицинского кабинета оснащены современным оборудованием.

— Особенностью данного детского сада является развивающая предметно-пространственная среда, выходящая за пределы групповых помещений: в рекреациях и на лестничных маршах размещены развивающие и интерактивные настенные панели. На территории установлены детские комплексы, — отметил мэр.