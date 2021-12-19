Домой Рубрики Новости Саратова В поселке под Энгельсом сгорел дом РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В поселке под Энгельсом сгорел дом По Новости Саратова - 19.12.2021 77 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber 18 декабря в энгельсском поселке Прибрежный загорелся дом. Два пожарных расчета в 16:48 выехали тушить возгорание на площади в 32 квадратных метра. По предварительной версии, причиной ЧП стала проводка. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовцы снова не могут попасть в МРЭО ГИБДД В Саратовской области поднимутся тарифы на ЖКУ Ленинский район Саратова остался без воды ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовцы снова не могут попасть в МРЭО ГИБДД Новости Саратова - 19.12.2021 0 Сегодня саратовцы снова не могут попасть в ГИБДД. В инспекции уточнили, что дело в сбое работы серверов - они залиты водой из-за коммунальной аварии. Починка требуется... В поселке под Энгельсом сгорел дом 19.12.2021 В Саратовской области поднимутся тарифы на ЖКУ 19.12.2021 Ленинский район Саратова остался без воды 19.12.2021 Коронавирус унёс жизни 8 жителей Саратовской области 19.12.2021