18 декабря в энгельсском поселке Прибрежный загорелся дом.

Два пожарных расчета в 16:48 выехали тушить возгорание на площади в 32 квадратных метра.

По предварительной версии, причиной ЧП стала проводка.

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