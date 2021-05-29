Следователи проводят проверку по факту смерти 11-летнего ребенка в поселке Татищево. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, вечером 28 мая ребенок гулял в районе неэксплуатируемого кирпичного гаража, расположенного на Коммунистической улице. Рядом с воротами объекта в стене был отверстие, образовавшееся из-за разрушения кирпичной кладки. В момент, когда ребенок пролезал через него, стена рухнула.

Пострадавшего обнаружил приятель-ровесник, который сообщил об этом своему отцу. Мужчина бросился на помощь, извлек ребенка из-под завала и вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия и тело ребенка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.