Сегодня, 10 февраля, недалеко от одного из жилых домов по улице Пролетарской поселка Алгайский Новоузенского района местными жителями было обнаружено тело 44-летнего мужчины. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала его смерть, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Следователем проведен осмотр места происшествия, в ходе которого на теле мужчины телесные повреждения не обнаружены. Проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины его смерти.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.