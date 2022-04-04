Накануне, 3 апреля вечером, в общем коридоре коммунальной квартиры, расположенной в доме на 4-м квартале микрорайона Энгельс-19 поселка Приволжский Энгельсского района было обнаружено тело 43-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

По данному факту организована доследственная проверка. В ходе осмотра на теле мужчины обнаружены телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтеков в области головы и тела.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.