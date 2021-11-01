Накануне, 31 октября, в поселке Придорожный Энгельсского района Саратовской области местные жители обнаружили тело 62-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

В воскресенье днём прохожие обнаружили на открытой местности тело женщины, о чем сообщили в полицию.

Следователями проведен осмотр места происшествия, в ходе которого не выявили следов криминального характера. Для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинское исследование.

Расследование продолжается.