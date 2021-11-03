В ходе проведения мониторинга СМИ следственным органом на одном из сайтов в сети интернет выявлен видеоролик с нападением собаки на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

По этому факту организована доследственная проверка. По данным СМИ, 3 ноября в Комсомольском поселке Саратова в парке Гагарина собаки укусили мальчика.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшему. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, проблема с бродячими собаками в последнее время остается очень актуальной для Саратова. С начала года было зафиксировано более 300 нападений животных на горожан. Во многих районах люди пишут жалобы на стаи бездомных псов, многие из которых ведут себя агрессивно.

С начала учебного года собаки облюбовали для себя детские площадки и места близ школ. Это уже не первое нападение животных на детей за последнее время. Недавно был случай, когда собака набросилась на девочку на детской площадке.

Как стало известно накануне, 2 ноября, НКО «Верность» будет проводить отлов, вакцинацию и стерилизацию беспризорных животных в Саратове. В мэрии сообщили, что муниципальный контракт с «Верностью» планируется подписать сразу после локдауна, 8 ноября.