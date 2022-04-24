Глава регионального министерства здравоохранения Олег Костин о ремонте в местной амбулатории в поселке Синенькие:

— Была повреждена внешняя облицовочная кирпичная кладка, само здание крепкое и опасений не вызывает. Ремонтники работают сверхурочно помимо основной деятельности. Работают хорошо, что называется, на совесть.

Вместе с ними решили не ограничиваться на аварийном «куске» и расширить зону ремонта, чтобы в будущем отслоения кирпича не произошло в другом месте.

Есть предложение — вместе со всеми неравнодушными облагородить территорию около амбулатории, посадить цветы. Главе администрации поселка предлагаю помочь в ремонте подъездной дороги. Все делаем для людей, — написал Костин.