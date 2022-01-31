Новая детская поликлиника в поселке Солнечный-2 получила акт ввода в эксплуатацию. Об этом сегодня, 31 января, сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Задача министерства здравоохранения — в максимально короткие сроки получить лицензию для учреждения и приступить к оказанию помощи.

Объект, который возвели благодаря поддержке спикера ГД Вячеслава Володина, крайне необходим в быстро развивающемся микрорайоне. На базе учреждения также будет открыта государственная аптека и первый в Саратове детский травмпункт.

Поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену и оборудована по всем современным стандартам.