14 октября в Саратове в полицию обратился мужчина и сообщил об угоне своего автомобиля «ВИС-2347». Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратову.

Заявитель уточнил, что оставил около дома машину незапертой и с ключом в замке зажигания.

В ходе проверки в полицию был доставлен ранее судимый 21-летний подозреваемый. Автомобиль с техническими повреждениями обнаружен у села Слепцовка Татищесвкого района. По предварительной версии, мужчина на нем врезался в бетонный блок.

По данному факту расследуется уголовное дело.